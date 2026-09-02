С 1 сентября в системе TƏBİB повышается заработная плата 72 212 медработников. Годовой фонд оплаты труда увеличится на 189 млн манатов, или 13,66%. Об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Анар Байрамов на пресс-конференции.

Реформа охватит 36 041 работника среднего и 20 367 работников младшего медицинского персонала, 8 675 врачей, оказывающих амбулаторную помощь, а также 7 129 врачей, работающих в сфере первичной медико-санитарной и скорой помощи, анестезиологии и реаниматологии.

По словам Байрамова, размер повышения будет зависеть от должности, специальности, нагрузки, показателей деятельности и обеспеченности медицинскими кадрами в регионах.

Наибольший рост зарплат предусмотрен для детских анестезиологов-реаниматологов в регионах. Их ежемесячная зарплата увеличится с 1 450 до 3 000 манатов, то есть на 107%.

Зарплата неонатологов вырастет с 1 450 до 2 400 манатов, а врачей, занимающихся гемодиализом, — с 1 450 до 2 250 манатов.

В регионах с дефицитом врачей специалисты по акушерству и гинекологии, нейрохирургии, детской и сердечно-сосудистой хирургии, челюстно-лицевой хирургии и травматологии будут получать 2 150 манатов вместо 1 450. Повышение составит 700 манатов, или 48%.

Также увеличится зарплата среднего и младшего медицинского персонала. Для 36 041 сотрудника среднего медперсонала рост составит 17%, а для 20 367 работников младшего медперсонала — 18%.

Отдельно пересмотрена оплата труда руководящего и старшего медицинского персонала. В частности, зарплата главной медсестры в учреждении категории 3B повысится с 1 454 до 2 125 манатов — на 671 манат, или 46%.

В TƏBİB заявили, что реформа направлена на повышение социального благополучия медработников, привлекательности профессии и качества медицинских услуг, а также на стимулирование врачей работать в регионах, где наблюдается нехватка кадров.