Электронный прием детей в первый класс на 2026–2027 учебный год, начавшийся 6 мая, завершится 3 сентября в 18:00. Об этом сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию Азербайджана.

По данным ведомства, на сегодняшний день в первый класс уже приняты более 124 тысяч детей. Ометим, что годом ранее в первый класс был зачислен 132 261 ребёнок.

Электронная регистрация осуществляется через портал www.mektebeqebul.edu.az.

Граждане, не имеющие доступа к интернету, могут обратиться в альтернативные регистрационные центры, либо позвонить в колл-центры Государственного агентства по дошкольному и общему образованию и его территориальных управлений, а также обратиться в центры ASAN xidmət.

В агентстве также сообщили, что для детей, которые по уважительным причинам не смогли своевременно пройти процедуру приема в первый класс, электронный прием будет повторно открыт в течение сентября.