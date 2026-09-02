Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана ввела новую категорию в классификацию видов экономической деятельности — «Rəqəmsal platforma təsirçisi» («Инфлюенсер цифровой платформы»).

Нововведение связано с ростом числа людей, получающих доход через социальные сети и цифровые платформы от рекламы, маркетинга, продвижения товаров и услуг, создания контента и проведения прямых трансляций.

Новый код (6312003) позволит отдельно учитывать деятельность блогеров и инфлюенсеров, повысить прозрачность их налогового учета и формировать более полную статистику.

В налоговой службе рекомендуют лицам, работающим в этой сфере, оформить деятельность в соответствии с законодательством и при регистрации выбрать новый код.