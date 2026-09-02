Рубен Варданян, которого его сторонники настойчиво пытаются упаковать для западной аудитории в образ гуманиста, благотворителя и чуть ли не узника совести, не вошел в шорт-лист Премии имени Вацлава Гавела за права человека 2026 года.

В финал прошли ирано-американская журналистка и активистка Масих Алинеджад, венгерский юрист и правозащитник Марта Пардави и иранский адвокат Насрин Сотуде. Для Варданяна места среди номинантов не нашлось.

И это выглядит закономерно. За тщательно отполированной вывеской «филантропа» стоит биография, в которой куда больше политики, больших денег и сепаратистского проекта, чем классической правозащитной деятельности.

В 2022 году Варданян, напомним, «был командирован» в Карабах и занял пост так называемого «государственного министра» непризнанного сепаратистского образования. Фактически российский миллиардер добровольно встроился в систему, существовавшую на международно признанной территории Азербайджана вне его правового поля.

После восстановления Азербайджаном суверенитета над Карабахом Варданян был задержан. В феврале 2026 года азербайджанский суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. Его признали виновным по десяткам эпизодов, включая терроризм, военные преступления и преступления против человечности. Сам Варданян, как и ожидалось, обвинения отвергал, а его защита критиковала процесс.

Но карабахская история — лишь часть его биографии. До превращения в «гуманиста» Варданян много лет был одним из заметных игроков российского финансового истеблишмента и возглавлял Troika Dialog. Именно эта структура оказалась в центре масштабного международного расследования OCCRP, получившего название Troika Laundromat.

Журналисты описали сложную сеть офшорных компаний, через которую проходили миллиарды долларов. Система использовалась для перемещения и сокрытия денежных потоков, в том числе связанных с представителями российской бизнес- и политической элиты.

Кроме того, в украинском досье Варданяна также есть весьма неудобная для создаваемого вокруг него образа деталь. В июне 2023 года сообщалось, что Украина объявила его в розыск. До этого украинские власти включили Варданяна в санкционные списки.

Финансист из российской элиты, участник карабахского сепаратистского проекта, а затем герой международной пиар-кампании в образе «мецената и правозащитника» — именно такую метаморфозу сегодня пытаются продать западной аудитории.

Премия имени Вацлава Гавела, судя по опубликованному шорт-листу, эту упаковку не купила. Ведь лауреатами премии Вацлава Гавела становятся люди, защищающие права человека, а не персонажи, чью биографию приходится сначала тщательно отмывать от политики, офшоров и сепаратизма.