Президент России Владимир Путин назвал главу азербайджанского государства Ильхама Алиева «современным, интеллигентным человеком», вспоминая события вокруг Карабаха.

Путин отметил, что западные страны признавали Карабахский регион частью Азербайджана и говорили ему, что смогут обеспечить права и интересы проживавшего там армянского населения. При этом российский президент вспоминает, что не верил, что эти обещания позволят сохранить армянское население в регионе.

«Президент Алиев ничего плохого армянскому населению Карабаха делать не будет. Он современный, интеллигентный человек. Он будет стараться обеспечить их интересы, это сто процентов, но они все равно не останутся. Так и получилось», – сказал Путин.

По словам президента, армянские власти сами отказались от российских предложений по армянскому населению Карабахского региона Азербайджана.

