Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси объявил о завершении выступлений за сборную Аргентины по футболу. Об этом он сообщил Instagram.

«Спустя некоторое время после финала чемпионата мира, тщательно обдумав все, я хочу сообщить, что ухожу из сборной. Это решение было болезненным и до сих пор ранит душу, но я понимаю, что пришло время», – написал Месси.

Форвард заверил болельщиков, что всегда выкладывался на все 100% и отдавал все ради «футболки сборной, чтобы дарить им радость и гордость за свою страну».

«Осталось не так много времени, и один этап за другим подходит к концу, и этот этап мне особенно больно проходить. Я люблю, любил и всегда буду любить быть в сборной. Я отдал все, что мог, больше мне нечего дать, да и к тому же подрастают отличные ребята, которые заслуживают это место», – подытожил аргентинец.

Месси также сообщил, что окончательно принял решение 21 июля, через два дня после финала чемпионата мира-2026. После смерти отца Хорхе Месси – 8 августа – футболист еще больше убедился в его правильности.

Последним матчем 39-летнего форварда за сборную стал финал чемпионата мира 2026 года против Испании. Встреча состоялась 19 июля и завершилась победой испанцев со счетом 1:0. Месси принял участие в своем шестом чемпионате мира. Он и португалец Криштиану Роналду остаются единственными футболистами, сыгравшими на шести мундиалях.

Всего Месси провел за сборную Аргентины 207 матчей и забил 125 голов – оба показателя являются рекордными. Вместе с национальной командой он стал чемпионом мира в 2022 году, дважды выигрывал Кубок Америки (2021, 2024), а также завоевывал Финалиссиму (2022), олимпийское золото (2008) и титул чемпиона мира среди молодежи (2005). Кроме того, он дважды становился лучшим игроком чемпионата мира – в 2014 и 2022 годах.

На счету аргентинца восемь «Золотых мячей» – это рекордный показатель. Он также трижды признавался лучшим игроком года по версии ФИФА, шесть раз получал «Золотую бутсу» лучшего бомбардира европейских чемпионатов и дважды становился обладателем «Золотого мяча» чемпионата мира.