В Азербайджане обнародован прогноз погоды на сентябрь.

По данным Национальной гидрометеорологической службы, среднемесячная температура ожидается в основном в пределах климатической нормы, местами — на 1–3 градуса выше. Количество осадков в большинстве регионов будет близким к норме.

В первые дни сентября в горных и предгорных районах ожидаются кратковременные ливни и грозы.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура составит 21–23°C. Ночью ожидается 19–24°C, днем — 26–31°C, а в отдельные дни первой декады воздух прогреется до 33–35°C.

В Нахчыване в отдельные дни температура может достигать 34–39°C.

В Карабахе и Восточном Зангезуре среднемесячная температура ожидается в пределах 16–20°C, днем в отдельные дни — до 26–30°C.

В западных, центральных и южных районах страны температура днем в первой декаде местами будет повышаться до 31–35°C. В горных районах будет прохладнее — ночью 9–18°C, днем преимущественно 16–25°C.