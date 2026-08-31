Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о готовности помочь США создать «армию дронов» в обмен на поставки Украине ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

По словам Федорова, Киев заинтересован в подобном сотрудничестве, поскольку дополнительные средства ПВО необходимы Украине в ближайшие месяцы.

«Мы очень рады помочь Америке создать армию беспилотников — особенно в обмен на Patriot, чтобы мы пережили эту зиму», — заявил экс-глава Минобороны.

Кроме того, Федоров намерен привлечь западный капитал для создания фонда оборонных технологий. Предполагается, что поддержку проекту могут оказать венчурные инвесторы, частные вкладчики и американские технологические компании. Средства планируется направить как на инвестиции в существующие украинские разработки, так и на создание новых компаний в сфере военных технологий.