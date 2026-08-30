Саммит президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского возможен лишь для закрепления достигнутых договоренностей, согласование которых является крайне сложным процессом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Саммит Путин – Трамп – Зеленский предлагают уже давно проводить, и вы хорошо знаете позицию главы нашего государства: такая встреча возможна только для фиксации договоренностей. И договоренности – это вовсе не примитивная сделка, это очень сложный процесс урегулирования, который состоит из огромного количества деталей», – сказал Песков.

Он отметил, что Россия сохраняет готовность к переговорам с украинской стороной в Турции, однако необходимых предпосылок для их проведения на данный момент нет.

Представитель Кремля также заявил, что Киев не проявляет готовности заниматься вопросами урегулирования конфликта в Украине.

