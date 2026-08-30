Президент США Дональд Трамп заявил, что американские СМИ публикуют заведомо ложные результаты социологических опросов, и призвал Федеральную комиссию по связи (ФКС) принять соответствующие меры.

«Фальшивые опросы, которые используют наши нечестные СМИ, вышли из-под контроля, и с этим нужно что-то делать. На помощь, Федеральная комиссия по связи!» – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Федеральная комиссия по связи является независимым федеральным ведомством США, регулирующим использование теле- и радиоэфира, а также различных средств связи в стране.

Трамп также сообщил, что в ФКС будет направлена жалоба на журналистку телеканала NBC Кристен Уэлкер. По словам президента США, она заявила, что его поддержка кандидатов на праймериз Республиканской партии дает «смешанные результаты». Американский лидер назвал такую оценку «намеренной неточностью». По его мнению, поддержка с его стороны практически гарантирует кандидату-республиканцу победу на внутрипартийных выборах и выдвижение на промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут 3 ноября. В ходе голосования будет переизбрана треть состава Сената и вся Палата представителей.

В последние месяцы многие социологические опросы, опубликованные ведущими американскими СМИ, указывают на снижение рейтинга президента США.