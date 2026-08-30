Завтра в ряде районов Хатаи, Сабунчу и Сураханы временно приостановят газоснабжение в связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону, устранением утечек и ремонтными работами, сообщили в производственном объединении «Азеригаз».

В Хатаинском районе газоснабжение с 10:00 до завершения работ будет временно приостановлено на улицах Рамиза Гулиева, Ибрагима Абилова, Садыгджан, Джаваншир, Зыхской дороге, а также в районе комбината.

Кроме того, кратковременные перебои ожидаются на улицах Ахсана Дадашова, Ефима Саратова, Михаила Калинина, Шоты Руставели, Мубариза Ибрагимова и Фазенда в поселке Балаханы Сабунчинского района.

В Сураханском районе перебои с газоснабжением затронут улицы Хатама Аллахвердиева, Ханлар, Низами Гянджеви, Идриса Сулейманова, Руслана Гоюшова и Саджарата Гамидова в поселке Зых, а также часть Зыхского шоссе.

Газоснабжение будет восстановлено после завершения соответствующих работ.