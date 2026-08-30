Геймеры в США начали заранее планировать отпуска ради нескольких дней за Grand Theft Auto VI (GTA) после выхода игры, что может привести к «рабочему блэкауту», прогнозирует The Wall Street Journal (WSJ).

Некоторые игроки уже откладывают неиспользованные дни оплачиваемого отпуска на время выхода GTA VI. Один из опрошенных американских инженеров намерен взять пять дней отдыха, тогда как другая читательница WSJ планирует посвятить игре целую неделю.

К релизу GTA VI готовятся даже в американской армии. Одно из подразделений предложило военнослужащим четырехдневный отпуск при условии продления контракта до даты выхода игры.

Как отмечает издание, ажиотаж вокруг GTA VI уже заметно отражается на планах людей, хотя до релиза еще остается время.