МЧС Азербайджана предупредило население о неустойчивой погоде, которая ожидается в стране с вечера 30 августа до 1 сентября и может сопровождаться сильными дождями, паводками, грозами и порывистым ветром.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по данным Национальной гидрометеорологической службы, в отдельных районах прогнозируются интенсивные осадки, кратковременные паводки на некоторых горных реках, сильный ветер и гроза.

В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий МЧС напомнило гражданам о мерах безопасности. В ведомстве указали, что при угрозе селей и наводнений рекомендуется избегать территорий, подверженных таким природным явлениям. В случае возникновения опасности следует незамедлительно перебраться на ближайшую возвышенность.

Во время сильного ветра необходимо держаться подальше от легких и временных конструкций, зданий и рекламных щитов. Не следует находиться рядом с электрическими столбами и проводами, а также высокими деревьями, отметили в министерстве.

Пользователям маломерных судов МЧС напоминает, что при таких погодных условиях выход в море запрещен. Купание в море во время сильного ветра также представляет опасность.

Отдельные рекомендации ведомство дало на случай грозы. В помещении рекомендуется отключить электроприборы от сети. Находясь на открытом воздухе, не следует пользоваться телефоном, приближаться к линиям электропередачи, громоотводам, водостокам и антеннам, а также укрываться под высокими деревьями. Во время грозы автомобилистам рекомендуется остановиться, поднять стекла и дождаться окончания непогоды.