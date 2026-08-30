Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Турецкую Республику с Днем Победы. Об этом говорится в публикации ведомства в социальной сети X.
«30 августа – в связи с Днем Победы Турецкой Республики от всей души поздравляем братский народ и государство Турции. С глубоким уважением чтим светлую память наших шехидов, отдавших жизнь за независимость, суверенитет и территориальную целостность Турции, и с гордостью отмечаем историческую Победу, одержанную благодаря несокрушимой воле, решимости и героизму нашего братского народа. С Днем Победы!», – отметили в азербайджанском МИД.
30 avqust – Türkiyə Respublikasının Zəfər Bayramı münasibətilə qardaş Türkiyə xalqını və dövlətini səmimi-qəlbdən təbrik edirik.
Türkiyənin müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən şəhidlərimizin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edir, qardaş… pic.twitter.com/ga43o74Ur2
— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 30, 2026