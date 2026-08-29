Агентство развития медиа Азербайджана (MEDİA) напомнило, что все субъекты медиа, работающие в стране, обязаны соблюдать требования закона «О медиа» и проходить регистрацию в медиареестре в установленном порядке. Об этом говорится в заявлении агентства.

В MEDİA отметили, что некоторые действующие в Азербайджане информационные ресурсы пытаются выступать от имени различных общин и позиционировать себя как медиа, представляющие интересы национальных меньшинств.

«В связи с этим все субъекты медиа, осуществляющие соответствующую деятельность на территории Азербайджана, должны соблюдать требования закона «О медиа» и в установленном законодательством порядке пройти регистрацию в медиареестре», – подчеркнули в структуре.

В качестве примера в агентстве привели веб-сайт Ajmedia.news, который позиционирует себя как информационный портал, созданный по инициативе Азербайджанского еврейского медиа-центра и общественных деятелей еврейского происхождения. При этом ресурс, как указали в MEDİA, не зарегистрирован в медиареестре и не соблюдает требования медиа-этики в публикуемых материалах.

«Кроме того, в связи с нарушением требований закона «О медиа» решением суда деятельность данного ресурса была признана незаконной», – напомнили в структуре.

В MEDİA также подчеркнули, что субъекты медиа, выступающие от имени общин или социальных групп, должны предоставлять общественности достоверную, объективную и прозрачную информацию о своем правовом и профессиональном статусе, направлении деятельности и характере представительства.