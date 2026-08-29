Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе встречи в Астрахани обсудили развитие грузоперевозок по международному транспортному коридору Север — Юг. Об этом говорится в заявлении посольства Азербайджана в РФ в соцсетях.

«В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической, культурной и транспортной сферах, уделив особое внимание развитию грузоперевозок по международному транспортному коридору Север — Юг», — говорится в сообщении.

Говоря о гуманитарном сотрудничестве, Бабушкин предложил рассмотреть возможность проведения совместных оперных гала-концертов и постановок под открытым небом перед Центром Гейдара Алиева в Баку с участием Азербайджанского государственного театра оперы и балета имени М. Ф. Ахундова и Астраханского государственного театра оперы и балета.

«Азербайджанская Республика — наш важнейший партнер на Каспии. Намерен и далее прилагать все усилия для дальнейшего укрепления всестороннего взаимодействия», — заявил Бабушкин.

По приглашению губернатора посол Мустафаев также посетил премьеру оперы Николая Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» в Астраханском государственном театре оперы и балета.

Кроме того, азербайджанский дипломат ознакомился с объектами, возведенными в Астрахани Фондом Гейдара Алиева, включая памятник Святому Равноапостольному князю Владимиру и инфраструктурные объекты на улице Бакинской.