Власти Венеции приостановили реализацию проекта по строительству мечети в районе Местре, расположенном на материковой части города.

Об этом сообщает издание Il Fatto quotidiano.

По данным газеты, местная община выходцев из Бангладеш приобрела участок площадью 8 тысяч квадратных метров, и предыдущая городская администрация уже одобрила проект.

Новый мэр Венеции Симоне Вентурини пересмотрел это решение и пришел к выводу, что в данный момент нет условий для осуществления проекта, который подразумевал создание полноценного исламского центра.

По некоторым данным, численность мусульманской общины, состоящей из выходцев из Бангладеш, составляет около 20% от общего числа жителей района. Они выразили недовольство и угрожают забастовкой, которая может затронуть не только местные предприятия в промышленных зонах, но и туристическую отрасль, так как многие из них работают в ресторанах и гостиницах.

Некоторые политические деятели высказались против строительства мечети. В частности, министр транспорта и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что его партия «Лига» намерена предложить законопроект, который будет регулировать размещение исламских объектов в строгом соответствии с итальянским законодательством и традициями.