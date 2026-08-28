Глава Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Метин Эйнуллаев рассказал, на какие дома в Азербайджане нельзя будет оформить право собственности.

В интервью телеканалу «Хазар» он отметил, что дома без документов можно разделить на две категории: объекты, владельцы которых располагают документами, не имеющими в настоящее время юридической силы, и жилые дома, на которые вообще нет никаких документов и которые являются полностью самовольными постройками.

«Самовольную постройку мы определяем по трем основным критериям. Первый — сооружения, возведенные на земельных участках, не предназначенных для строительства. Второй — объекты, построенные без получения необходимых разрешений, предусмотренных действующим законодательством. Третий — сооружения, возведенные с нарушением строительных норм и правил».

Как отметил Метин Эйнуллаев, при наличии хотя бы одного из этих критериев объект считается самовольной постройкой:

«На самовольную постройку право собственности не возникает. В соответствии со статьей 180.1 Гражданского кодекса право собственности на самовольные постройки не возникает. Предусмотрен только один исключительный случай: если земельный участок находится в собственности лица, признать право собственности может только суд. Но и здесь существуют исключения — если постройка нарушает права и законные интересы других лиц либо имеются серьезные вопросы относительно ее безопасности».

По словам главы Службы, подобные самовольные постройки являются источником серьезной опасности для жизни и здоровья людей, и их оформление невозможно даже в судебном порядке.