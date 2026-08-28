Прокуратура Губинского района проводит проверку по факту смерти переводчика Зии Мурадова во время горного похода.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, в настоящее время принимаются необходимые процессуальные меры для установления всех обстоятельств произошедшего, включая точную причину и условия смерти Мурадова.

«По результатам изучения собранных материалов происшествию будет дана правовая оценка в соответствии с требованиями законодательства», — отметили в ведомстве.

Инцидент произошел 2 августа в селе Ханагях Губинского района. Мурадов скончался во время горного похода, в котором участвовала туристическая группа из 17 человек.

Ранее сообщалось, что предварительной причиной смерти стал инфаркт.