Первокурсники-очники в вузах и ссузах в 2026–2027 учебном году смогут воспользоваться образовательным кредитом. Об этом Minval сообщили в Министерстве науки и образования.

Желающие воспользоваться образовательным студенческим кредитом должны сначала получить форму согласия, а затем оформить заявку, зарегистрировавшись на портале e-ttkf.edu.az.

Форму согласия можно получить в нотариальных конторах, центрах ASAN xidmət, а также через приложения Mobil Notariat или mygov.