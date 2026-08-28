Первокурсники-очники в вузах и ссузах в 2026–2027 учебном году смогут воспользоваться образовательным кредитом. Об этом Minval сообщили в Министерстве науки и образования.
Желающие воспользоваться образовательным студенческим кредитом должны сначала получить форму согласия, а затем оформить заявку, зарегистрировавшись на портале e-ttkf.edu.az.
Форму согласия можно получить в нотариальных конторах, центрах ASAN xidmət, а также через приложения Mobil Notariat или mygov.
«Финансовые трудности не должны становиться причиной прерывания вашего обучения. Образовательный кредит поможет вам продолжить учебу, совершенствовать знания и навыки, а также откроет новые возможности для вашего будущего. Воспользуйтесь этой возможностью и уверенно двигайтесь к своим целям», — отметили в министерстве.