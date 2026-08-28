В Международном аэропорту Гейдар Алиев введена в эксплуатацию электронная система пограничного контроля, сообщили в Государственной пограничной службе Азербайджана.

Система автоматизирует паспортный контроль и биометрическую идентификацию. Граждане Азербайджана старше 18 лет смогут проходить контроль через электронные двери примерно за 20 секунд.

После считывания документа система автоматически проводит необходимые проверки и идентифицирует пассажира по биометрическим данным. При соответствии информации двери открываются, и процедура контроля завершается.

По данным ГПС, новая технология позволит сократить время ожидания, повысить эффективность контроля и минимизировать человеческий фактор.

Сначала система заработала в зале прибытия аэропорта Гейдар Алиев. В дальнейшем её планируют внедрить и на других государственных пограничных пунктах Азербайджана.