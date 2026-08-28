Министерство внутренних дел Азербайджана предупредило студентов о риске столкнуться с мошенниками при поиске съемного жилья в преддверии нового учебного года.

Как сообщили в МВД, с приближением начала учебного года спрос на аренду квартир среди студентов значительно возрастает. Этим пользуются мошенники, размещая на различных онлайн-платформах фиктивные объявления о сдаче жилья.

В ведомстве отметили, что злоумышленники обычно предлагают квартиры по привлекательной цене и требуют внести предоплату якобы в качестве залога. После перевода денег связь с автором объявления прекращается, а на звонки и сообщения он не отвечает.

МВД призвало студентов и других граждан не переводить деньги до проверки достоверности объявления, осмотра квартиры и установления личности ее владельца.

Особую осторожность рекомендуется проявлять при выборе жилья, стоимость которого существенно ниже рыночной. Также в МВД советуют не поддаваться на давление со стороны лиц, требующих срочно внести залог под предлогом наличия других желающих арендовать квартиру.

В случае столкновения с подобными ситуациями гражданам рекомендуют незамедлительно обращаться в полицию.