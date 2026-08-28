Преступления, совершенные в Баллыгая, должны получить надлежащую правовую оценку.

Соответствующее заявление опубликовано на странице Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X.

«28 августа исполняется 34-я годовщина массового убийства мирных азербайджанцев, совершенного вооруженными силами Армении в селе Баллыгая Горанбойского района. Мы с глубоким уважением чтим память невинных людей, погибших в Баллыгая, и вновь подчеркиваем важность того, чтобы совершенные преступления против человечности получили правовую оценку, а виновные понесли заслуженное наказание перед лицом правосудия», — говорится в публикации.