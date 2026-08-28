Глава МИД России Сергей Лавров, говоря об отношениях с Арменией и использовании Москвой «мягкой силы», заявил, что Россия не научилась устраивать государственные перевороты.

«Но у нас есть, конечно, опыт диверсионной работы еще со времен довоенных, во время войны. Наши разведчики работали в самых разных странах, геройски отстаивали интересы. Но это именно сбор информации, понимаете, прежде всего. А вот устройство госпереворотов? Не научились», — сказал Лавров.

Комментируя отношения с Арменией, министр отметил, что Москва, со своей стороны, сделала все необходимое для сохранения связей. Он указал на преимущества участия Армении в ЕАЭС и поставки российских энергоносителей по ценам, которые, по его словам, в три-четыре раза ниже европейских.

Лавров также выразил удивление тем, что вопросы, связанные с Южно-Кавказской железной дорогой, выносятся Ереваном в публичное поле до обсуждения с российской стороной.

Кроме того, глава российского МИД обвинил Евросоюз во вмешательстве в избирательные процессы в Армении и Молдове.