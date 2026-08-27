Бывший министр иностранных дел Мавритании Исмаил ульд Шейх Ахмед избран генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщает Anadolu.

Решение об избрании было принято в ходе чрезвычайного заседания министров иностранных дел ОИС, состоявшегося в Джидде.

66-летний Шейх Ахмед сменит на этом посту чадского дипломата Хусейна Ибрахима Таху, который возглавлял организацию с 2021 года.

В 2015–2018 годах новый генеральный секретарь ОИС занимал должность специального посланника генерального секретаря ООН по Йемену.