Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил телеграм-канал «Пул первого».

В ходе переговоров главы государств обсудят ключевые направления двустороннего взаимодействия, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, включая вопросы безопасности.

Кроме того, Лукашенко проведет встречу с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Стороны рассмотрят состояние и перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также ход реализации совместных кооперационных проектов.