Минобороны Турции заявило, что Анкара пока не получала официальных обращений от США в рамках предложенной Вашингтоном инициативы по созданию механизма деэскалации в Сирии.

«Мы внимательно следим за заявлениями и новостями относительно инициатив властей США по созданию механизма деэскалации, который включал бы Сирию. В этом контексте в наше министерство не поступало официального запроса. Если такой запрос придет, вопрос будет рассмотрен в координации с соответствующими органами», – сообщил представитель оборонного ведомства на брифинге для журналистов в Анкаре.

Комментируя действия Израиля на территории Сирии, в турецком военном ведомстве заявили, что «внимательно отслеживают атаки Израиля на Сирию» и подчеркнули, что они «должны прекратиться как можно скорее».

В минобороны также назвали «экспансионистскую и агрессивную политику Израиля в Газе, Ливане и Сирии» главным препятствием для обеспечения стабильности и достижения долгосрочного мира в регионе.

Отдельно в ведомстве высказались о ситуации вокруг курдских формирований «Силы демократической Сирии» (СДС), объявивших о самороспуске. Там подчеркнули, что «роспуск СДС и их интеграция в сирийские государственные институты являются важным шагом в защите суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также в укреплении концепции «одно государство, одна армия».