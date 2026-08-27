Три международных поставщика цифровых услуг поставлены на налоговый учет через портал электронной регистрации Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

ПО данным ГНС, налоговую регистрацию прошли нидерландская Zoho Corporation B.V., американские Zoom Communications, Inc. и OpenAI OpCo, LLC.

Их регистрация для целей налога на добавленную стоимость (НДС) вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Нововведения связаны с изменениями в Налоговый кодекс, принятыми в этом году. Согласно новым правилам, с сентября 2026 года нерезидентные поставщики цифровых услуг, работающие в Азербайджане в сфере электронной торговли и имеющие годовой оборот в стране свыше 10 тыс. долларов, обязаны зарегистрироваться в налоговом органе.

Таким образом, международные цифровые платформы и сервисы, соответствующие установленным критериям, будут подпадать под новые требования налогового администрирования в Азербайджане.