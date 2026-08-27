Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов быть повешенным на Площади Республики – если того захотят граждане.

Об этом он сказал 27 августа на брифинге, отвечая на вопрос о том, что часть проголосовавших за оппозицию граждан не требовала массовых арестов и наказаний.

Пашинян заявил, что если армяне считают действия властей ошибочными, они имеют право выйти на улицы и провести революцию.