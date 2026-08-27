Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов быть повешенным на Площади Республики – если того захотят граждане.
Об этом он сказал 27 августа на брифинге, отвечая на вопрос о том, что часть проголосовавших за оппозицию граждан не требовала массовых арестов и наказаний.
Пашинян заявил, что если армяне считают действия властей ошибочными, они имеют право выйти на улицы и провести революцию.
«Пусть во имя имущества Кочаряна, Царукяна и других, калужского олигарха и честно заработанного Сержем Саргсяном пусть выходят на улицу. Говорю со всем уважением. Пусть уберут нас из власти и приведут любимого и честнейшего Кочаряна, Саргсяна, Царукяна, а нас повесят на Площади Республики. Я согласен на этот сценарий. Решение народа для меня не подлежит обсуждению», — заявил Пашинян.