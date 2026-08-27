Россия даст жесткий ответ на удары Украины по российской экономической и торговой инфраструктуре. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Bloomberg.

По словам Пескова, украинские атаки направлены на то, чтобы нарушить работу российской экономической и торговой инфраструктуры и тем самым спровоцировать ответ Москвы.

«Это будет жесткий ответ», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что Москва не заинтересована в дальнейшей военной эскалации. По его словам, российская армия продолжает продвигаться вперед, поэтому необходимости в усилении эскалации Россия не видит.