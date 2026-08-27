A-Qroup продолжает развивать дополнительные преимущества для своих застрахованных и расширять возможности, которые делают их повседневную жизнь и путешествия более комфортными.

В рамках нового сотрудничества с глобальным офисом AVIS Rent a Car застрахованные A-Qroup могут воспользоваться специальным предложением — 10% скидки на аренду автомобилей по всему миру. Деловая поездка, семейный отпуск, путешествие с друзьями или самостоятельный маршрут — автомобиль можно заранее забронировать онлайн, перейдя по специальной ссылке и получить специальную скидку.

Это эксклюзивное преимущество доступно клиентам A-Qroup, имеющим действующий страховой договор по любому виду страхования.

Для A-Qroup клиентоориентированность — это не только качественное страховое обслуживание, но и стремление создавать дополнительную ценность для каждого клиента. Компания постоянно ищет новые возможности, чтобы сделать жизнь своих клиентов удобнее, комфортнее и приятнее. 10% скидка на аренду автомобилей AVIS по всему миру — ещё одна привилегия от A-Qroup своим клиентам.

Ведь быть рядом — значит не только защищать в сложный момент, но и заботиться о комфорте клиента каждый день.

СК A-Qroup динамично развивается уже 31 год, успешно ведет свою деятельность на страховом рынке и продолжает фокусироваться на улучшении обслуживания клиентов, сокращения времени на выплаты страховых возмещений, повышения эффективности процесса урегулирования убытков. СК A-Qroup предоставляет широкий спектр страховых услуг для частных и корпоративных клиентов по 14 видам добровольного страхования.