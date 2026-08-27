Министерство внутренних дел Азербайджана предупредило граждан о мошенничестве в социальных сетях: злоумышленники создают поддельные страницы и объявления, чтобы завладеть деньгами, персональными и банковскими данными пользователей.

Как сообщили в МВД, на таких страницах предлагаются услуги по решению различных вопросов, отслеживанию или взлому аккаунтов, восстановлению удаленной переписки, а также так называемые хакерские и другие цифровые услуги.

После получения оплаты мошенники не оказывают обещанные услуги либо пытаются получить доступ к персональным данным и банковской информации граждан.

В министерстве призвали заранее проверять надежность подобных предложений, не переводить деньги незнакомым лицам и не передавать им личные сведения.

При выявлении подозрительной активности гражданам рекомендуется обращаться в кол-центр службы «102» МВД или писать на официальные страницы ведомства в социальных сетях.