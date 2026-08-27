Турция открывает академические подразделения Стамбульского технического университета в Карабахском университете.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал решение об открытии академических подразделений Стамбульского технического университета (İTÜ) в составе Карабахского университета в Азербайджане. Решение опубликовано в Resmî Gazete.

Согласно решению, подразделения, созданные в соответствии с законодательством Турции и связанные с ректоратом Стамбульского технического университета, будут функционировать в составе Карабахского университета.

Решение стало следующим этапом сотрудничества двух вузов. В январе 2026 года между Стамбульским техническим университетом и Карабахским университетом был подписан меморандум об образовательном и научном сотрудничестве. Документ предусматривал обмен студентами и преподавателями, совместные научные проекты, обмен научной информацией и материалами, разработку программ двойных дипломов, а также совместное проектирование и управление образовательными и исследовательскими лабораториями инженерного факультета Карабахского университета.

Кроме того, стороны договорились о подготовке в İTÜ магистрантов и докторантов для развития академического кадрового потенциала Карабахского университета.