26 августа в Баку состоялось открытие школы искусств в поселке Бильгя. В церемонии открытия приняли участие первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и ее дочь Арзу Алиева.

Министр культуры Адиль Керимли проинформировал о работе, проделанной в школе искусств.

Было сообщено, что школа искусств была создана в результате оптимизации деятельности Дома культуры поселка Бильгях, Детской музыкальной школы номер 27 и библиотечного филиала номер 10 Сабунчинской районной централизованной библиотечной системы.

Отметим, что административное здание Дома культуры поселка Бильгях было построено в 1987 году, за прошедшее время оно обветшало и пришло в непригодное для эксплуатации состояние. По этой причине Фонд Гейдара Алиева построил новое здание школы на 220 мест.

В здании учебного заведения, оснащенном необходимой мебелью и оборудованием, а также наглядными пособиями, имеются комнаты музыки, теории, хора, фотографии, живописи, скульптуры, дизайна, помещение для занятий хореографией и актовый зал, гардеробная, библиотека и столовая.

Также проведены работы по благоустройству и озеленению приусадебного двора школы.