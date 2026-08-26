Если бы в ближайшее время прошел референдум по вопросу членства Армении в ЕС или ЕАЭС, в России очень сильно огорчились бы тем, как отреагирует население Армении.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян в эфире телеканала «Дождь».

«Даже те люди, которые не выбирали нашу партию, очень оскорблены позицией России во время войны 2020 года и последующих событий, высказываниями разных журналистов, общественных и государственных деятелей, высказываниями белорусских властей», — отметил Симонян.

При этом он пояснил, что Армения сделает свой выбор.

«Мы сделаем свой выбор, когда этот вопрос будет реален. Сейчас нет никаких конкретных шагов по вступлению в Европейский союз. Мы не хотим и не собираемся выходить из ЕАЭС», — подчеркнул Симонян.

Также Симонян заявил, что для Еревана не существует политики «двух стульев», комментируя отношения страны с Европейским союзом и Россией.

«Стул? Второго стула нет», — сказал он.