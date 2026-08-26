Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Армению не вести «лживую политику» и определиться с выбором между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) .

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Володин отметил, что Армения продолжает пользоваться возможностями ЕАЭС, одновременно принимая закон о намерениях вступить в ЕС. Он назвал такую позицию циничной и неправильной, предложив армянским властям открыто заявить о своем выборе.