Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Армению не вести «лживую политику» и определиться с выбором между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) .
Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
Володин отметил, что Армения продолжает пользоваться возможностями ЕАЭС, одновременно принимая закон о намерениях вступить в ЕС. Он назвал такую позицию циничной и неправильной, предложив армянским властям открыто заявить о своем выборе.
«Хочется, чтобы Армения не вела лживую политику. Потому что если Армения принимает закон о намерении вступить в Евросоюз, ну тогда зачем вы используете возможности ЕАЭС? Зачем вы обманываете его участников? Ну это цинично, это неправильно. Возьмите и скажите: вы идете в Евросоюз — идите, но тогда здесь не нужно получать преференции», — отметил он.