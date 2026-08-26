Самолет авиакомпании Lufthansa, выполнявший рейс Франкфурт–Дели, совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев из-за технической неисправности на борту, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Командир воздушного судна 25 августа запросил разрешение на вынужденную посадку в Баку. Самолет Boeing 787 благополучно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 23:26 по бакинскому времени.

В аэропорту отметили, что соответствующие службы приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа.