Верховный суд Азербайджана предупредил лиц, которые регулярно выдают деньги под проценты, о возможных юридических последствиях такой деятельности.

В суде отметили, что разовая выдача займа под проценты между физическими лицами сама по себе не запрещена. Однако регулярное предоставление займов различным людям с целью получения дохода может рассматриваться уже не как обычные гражданско-правовые отношения, а как кредитная деятельность.

Согласно статье 740.10 Гражданского кодекса, систематическая выдача денег в долг для получения дохода или неограниченному кругу лиц допускается только при наличии права заниматься кредитной деятельностью. В противном случае такая деятельность может быть признана незаконным предпринимательством и повлечь ответственность.

Верховный суд также подчеркнул важность документального оформления займов. В договоре должны быть указаны сумма долга, процентная ставка, порядок ее начисления, сроки возврата и условия оплаты. Передачу и возврат денег рекомендуется подтверждать банковскими переводами, расписками и другими документами.

При этом обращение займодателя в суд для взыскания долга не исключает проверки законности его собственной деятельности. Если суд обнаружит признаки незаконного предпринимательства или других правонарушений, материалы могут быть направлены в прокуратуру.

Кроме того, незаконная деятельность может повлиять на возможность взыскания процентов и других предусмотренных договором сумм. В отдельных случаях займодатель может сохранить лишь право на предусмотренные законом 5% годовых с просроченной суммы.

Верховный суд призвал лиц, регулярно выдающих займы под проценты, заранее определить правовой статус своей деятельности и соблюдать требования законодательства.