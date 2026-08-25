В январе-июле 2026 года в Азербайджан прибыли 1 млн 342,6 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 191 страны. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель снизился на 9,2%.

Как сообщает Государственный комитет статистики, больше всего прибывших составили граждане России — 28,3%. Далее следуют граждане Турции — 20%, Ирана — 7,9%, Грузии — 4,7% и Казахстана — 4,6%.

На граждан Узбекистана и Пакистана пришлось по 3,2%, Израиля — 3,1%, Индии — 2,6%, Китая — 2,5%, Саудовской Аравии — 2,3%, Украины — 1,6%, Туркменистана — 1,3%, Германии — 1,1%, Великобритании — 1%. Доля граждан других стран и лиц без гражданства составила 12,6%.

Мужчины составили 67,4% прибывших, женщины — 32,6%.

При этом число прибывших из стран Евросоюза выросло на 8% — до 65,9 тыс. человек, а из стран СНГ — на 1,6%, до 531,3 тыс.

Количество граждан стран Персидского залива сократилось на 32,8% — до 159,5 тыс. человек. Число прибывших из других стран уменьшилось на 10,8% — до 585,9 тыс.

Большинство иностранцев — 72,4% — прибыли в Азербайджан воздушным транспортом. Еще 26,2% воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортом, 1,4% — морским.

За тот же период из Азербайджана за рубеж выехали 1 млн 160,1 тыс. граждан страны — на 2,4% меньше, чем годом ранее.

Основным направлением поездок стала Турция — туда направились 42,7% выехавших граждан Азербайджана. В Россию отправились 15,9%, в Грузию — 12,4%, в Иран — 5,8%, в другие страны — 23,2%.