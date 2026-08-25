Первая и единственная выпускница школы №1 имени Бахмана Джафарова в освобожденном городе Кяльбаджар Назрин Атакишиева стала студенткой.

Об этом заявила руководитель сектора по связям с общественностью Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Зенфира Севдималы.

По ее словам, Назрин Атакишиева поступила на факультет филологии Гянджинского государственного университета по специальности «Азербайджанский язык и литература».

Школа имени Бахмана Джафарова является первым образовательным учреждением, начавшим работу в освобожденном Кяльбаджаре.