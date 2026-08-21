Карабах постепенно переходит от масштабных восстановительных работ к формированию условий для долгосрочного экономического развития и привлечения инвестиций. Об этом говорится в сюжете телеканала Euronews.

В Агдамском и Джебраильском районах создаются новые экономические зоны, ориентированные на развитие промышленности, производства и логистики. Для привлечения бизнеса и инвесторов предусматриваются налоговые льготы и другие меры поддержки.

Специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов заявил, что основная цель заключается в создании региона, способного обеспечить устойчивое развитие в долгосрочной перспективе.

Главный архитектор Шушинского городского заповедника Пярвиз Полухзаде, говоря о восстановлении Шуши, подчеркнул сложность работы, которая фактически начиналась «практически с нуля».

«От экологически чистой энергетики и цифрового планирования до аэрофотосъемки с помощью дронов и передового картографирования — регион восстанавливается с прицелом на будущее», — говорится в сюжете.