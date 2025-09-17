Главу Совета национально-культурной автономии азербайджанцев Бахтияра Гасанова лишили гражданства Российской Федерации.

В качестве основания указаны его «связи с теневыми схемами, включая нелегальную миграцию, контрафакт и провоцирование конфликтов на национальной почве».

РосСМИ напоминают, что ранее Гасанов, выступая в Московском государственном лингвистическом университете, вручил ректору подарок, подчеркнув, что он привезён из города Шуша. Позже в переписке с супругой он написал, что сделал это, чтобы «вставить армянам».