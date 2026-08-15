Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана предупредило граждан об опасности выхода в море в ветреную погоду.

Ведомство призвало жителей и гостей столицы соблюдать правила безопасности на пляжах и не заходить в море при неблагоприятных погодных условиях из-за сильного ветра, наблюдаемого в Баку и на Апшеронском полуострове.

В МЧС подчеркнули, что пренебрежение правилами безопасности может представлять угрозу для жизни.

В случае опасности граждан призвали незамедлительно звонить по номеру 112.