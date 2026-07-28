Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана предотвратила контрабандную переправку из Ирана в страну 7 кг 698 г наркотиков и 790 психотропных таблеток.

Как сообщает ГПС, в результате погранично-поисковых и оперативных мероприятий в зоне ответственности пограничного отряда «Гёйтепе» из незаконного оборота изъято 7 кг 368 г марихуаны, а в зоне ответственности пограничного отряда «Горадиз» — еще 330 г марихуаны и 790 таблеток «Метадон М-40».

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.