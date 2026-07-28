Ночью и утром на Москву и Московскую область летели сотни беспилотников, в Подмосковье в нескольких местах после прилетов вспыхнули пожары.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, с 20:30 вечера до 6:30 утра в направлении Московского региона летело более 390 беспилотников. При этом он заявил, что 81 БПЛА уничтожен на подлёте к Москве.

В то же время тг-каналы пишут, что в подмосковном Чехове был атакован завод «Гидростальконструкция» — по предварительным данным, беспилотник попал в трубу на территории.

Также беспилотник влетел в многоэтажку в Чехове.

Кроме того, местные жители публикуют кадры с пожарами на территории Подольска и Коледино.