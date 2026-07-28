Полиция Азербайджана задержала мужчину, который публиковал в социальных сетях контент, унижающий честь и достоинство верующих.

Как сообщили в правоохранительных органах, процессуальные действия проводятся в отношении гражданина 1979 года рождения, публиковавшего материалы под именем Узеир Абас.

Задержанный на протяжении длительного времени размещал публикации о религиозных книгах и верованиях, содержащие прямые оскорбления в адрес религиозных людей, в особенности женщин, носящих хиджаб, что вызвало широкое возмущение общественности. В своих публикациях он представлялся писателем и публицистом.

В настоящее время расследование продолжается, правоохранительные органы проводят необходимые процессуальные мероприятия.