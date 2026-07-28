29 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сухая погода. Будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 23–25°, днем — 31–36°.

Атмосферное давление — 759 мм рт. ст., относительная влажность ночью — 70–80%, днем — 40–50%.

В районах Азербайджана также прогнозируется преимущественно сухая погода. В отдельных горных районах возможен туман, ожидается умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22–27°, днем — 35–39°, местами воздух прогреется до 40°. В горных районах ночью ожидается 15–20°, днем — 25–30°.