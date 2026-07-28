В Абшеронском районе и ряде поселков Баку временно приостановят подачу питьевой воды. Об этом сообщили в ЗАО «Водоснабжение крупных городов».

Причиной является проведение работ по замене участка водопровода с истекшим сроком эксплуатации, обеспечивающего питьевой водой Абшеронский район, поселки Сарай, Джейранбатан, Мехдиабад, Фатмаи, Горадил, садовый массив Джорат, а также некоторые территории Сабунчинского района, поселков Кюрдаханы, Пиршаги, Рамана, Маштага, Бильгя и Нардаран.

Согласно информации, в связи с ремонтными работами с утра 28 июля до полудня 30 июля в указанных районах будет временно приостановлено водоснабжение.