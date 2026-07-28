Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил Турцию за помощь в тушении лесных пожаров.

В соцсети X он написал: «Спасибо, Турция!», репостнув публикацию министра сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагима Юмаклы.

Ранее турецкий министр сообщил, что вслед за Испанией два турецких противопожарных самолета вылетели во Францию для участия в борьбе с масштабными лесными пожарами. По его словам, Турция продолжает оказывать поддержку европейским странам в ликвидации последствий природных пожаров.