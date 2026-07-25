Президент США Дональд Трамп подшутил над своим принципиальным политическом противником, известным армянским лоббистом, конгрессменом-демократом Адамом Шиффом.

Интерфакс сообщает, что он сделал это во время выступления на ужине с аккредитованными при Белом доме журналистами.

Трамп предположил, что ассоциация журналистов Белого дома планировала пригласить на гала-ужин клоуна, «однако Адам Шифф не был свободен в этот вечер».

Президент США добавил, что у Шиффа — «сочетание самой большой головы, которую доводилось видеть, и самой худой, подобной карандашу, шеи».